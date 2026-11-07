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पलवल में रेडक्रॉस की नई एंबुलेंस शुरू, गरीबों और जरूरतमंदों को मिलेगी स्वास्थ्य सहायता

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:20 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:20 AM IST







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पलवल में गरीबों और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से जिला रेडक्रॉस सोसायटी की नई एंबुलेंस शुरू की गई। उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने नारियल फोड़कर एंबुलेंस का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ... और पढ़ें

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