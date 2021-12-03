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Palwal News: गृहमंत्री की रैली में भेजी जाएंगी रोडवेज बसें

Thu, 05 Nov 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:13 AM IST
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Roadways buses will be sent to the Home Minister's rally.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। करनाल में आज आयोजित होने वाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली के लिए जिले से रोडवेज की करीब 30 बसें भेजी जाएंगी। ऐसे में पलवल, होडल और हथीन समेत आसपास के रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को बसों की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेशव्यापी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के समापन अवसर पर करनाल में किया जा रहा है। रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसों का इंतजाम किया गया है। हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक जितेंद्र यादव ने बताया कि करीब 30 बसें बुकिंग के आधार पर रैली के लिए भेजी जा रही हैं। बसों के रैली में जाने से स्थानीय रूटों पर परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
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