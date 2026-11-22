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मिड-डे-मील वर्कर्स की मांगों को लेकर 1 दिसंबर से दिल्ली में हड़ताल, संसद मार्च में जुटेंगी हरियाणा की वर्कर्स
पलवल में मिड-डे-मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर 1 से 3 दिसंबर तक दिल्ली में तीन दिवसीय हड़ताल और संसद मार्च करेंगी। इस आंदोलन में हरियाणा की हजारों वर्कर्स के शामिल होने की तैयारी है। पलवल के देवीलाल पार्क में रविवार को मिड-डे-मील वर्कर यूनियन की जिला कमेटी की बैठक हुई। इसमें जिला प्रधान सोनबती की अध्यक्षता में आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्कर्स से 12 महीने काम लिया जाता है, लेकिन मानदेय केवल 10 महीने का दिया जाता है। पिछले 16 वर्षों से मानदेय में संतोषजनक बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनकी प्रमुख मांगों में वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा, 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन, 12 महीने का मानदेय, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा देना शामिल है। इसके अलावा छंटनीग्रस्त वर्कर्स की बहाली और सेवानिवृत्ति पर तीन लाख रुपये का लाभ देने की मांग भी उठाई गई। यूनियन ने पलवल जिले की वर्कर्स से 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।
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