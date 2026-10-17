{"_id":"6ad3a212671c40d3f3060ad1","slug":"video-narnaul-kesari-dangal-and-senior-wrestling-trials-begin-in-narnaul-wrestlers-showcase-their-strength-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल : नारनौल में केसरी दंगल व सीनियर कुश्ती ट्रायल शुरू, पहलवानों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नारनौल : नारनौल में केसरी दंगल व सीनियर कुश्ती ट्रायल शुरू, पहलवानों ने दिखाया दमखम
नारनौल । ट्रायल मुकाबलों में पहलवानों ने दिखाया दम-खम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में केसरी दंगल व सीनियर वर्ग के कुश्ती ट्रायल मुकाबलों का आयोजन किया गया। ट्रायल के दौरान सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक पहलवानों का वजन किया गया और दोपहर 12 बजे मुकाबले शुरू हुए। इसमें जिले भर की अकादमियों व अखाड़ों से पहलवानों ने भाग लिया और दमखम दिखाया। प्रथम स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। जिला खेल अधिकारी नरेंद्र कुंडू ने बताया कि 17 व 18 अक्टूबर तक सुभाष स्टेडियम में कुश्ती ट्रायल मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अंडर-17, अंडर-20, सीनियर वर्ग, जिला कुमार व जिला केसरी वर्ग में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।