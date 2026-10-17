{"_id":"6ad352143dc97761c609667f","slug":"video-a-5-kilometer-long-queue-of-vehicles-loaded-with-pearl-millet-bajra-stretches-along-both-sides-of-the-entrance-to-the-narnaul-grain-market-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल अनाज मंडी के प्रवेश द्वार के दोनों ओर लगी बाजरे से लदे वाहनों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अनाज मंडी में शनिवार को बिना शेड्यूल के सभी गांवों की खरीद की गई। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को गांवों का शेड्यूल नहीं रखा गया है ताकि जिन किसानों का बाजरा 40 क्विंटल से अधिक है और जो किसी कारणवश शेड्यूल के तहत बाजरा नहीं बेच पाए वह अपना बाजरा बेच सकें। जिसके चलते शुक्रवार रात 10 बजे से ही बाजरे से लदे वाहन मंडी के बाहर खड़े हो गए और सुबह 9 बजे तक मंडी के दोनों तरफ 5 किमी लंबी लाइन लग गई। जिसके चलते अनेक किसानों को 5 से 6 घंटे लाइन में लगकर गेटपास मिल पाया। वहीं सर्वर डाउन के चलते नॉमिनी फार्म जनरेट करवाने में भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि गेटपास, बायोमेट्रिक सत्यापन सुचारू रहा और शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक करीब 300 गेटपास जारी किए गए व करीब 7 हजार क्विंटल बाजरे की आवक हुई।

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