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कुरुक्षेत्र: केयू में मारपीट के बाद सुरक्षा सख्त, बिना नंबर प्लेट व स्टिकर वाले वाहनों की जांच तेज
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विधि विभाग के प्रोफेसर के साथ मारपीट की घटना के बाद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। सुरक्षा कर्मी बिना नंबर प्लेट और निर्धारित स्टिकर के आने वाले वाहनों पर विशेष नजर रख रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर में वाहनों की आवाजाही को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्टिकर वाले वाहनों को परिसर में प्रवेश न दिया जाए। इसके साथ ही वाहनों की नंबर प्लेट भी जांची जा रही है। बिना नंबर प्लेट के वाहन मिलने पर संबंधित मामले की शिकायत की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य बाहरी लोगों की अनधिकृत आवाजाही पर रोक लगाना और विद्यार्थियों व शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। घटना के बाद परिसर में वाहनों की जांच और प्रवेश व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
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