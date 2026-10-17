फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Registrar finds shortcomings in Kurukshetra University hostels; issues instructions for improvement

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र विवि छात्रावासों में कुलसचिव को मिलीं खामियां, सुधारने के निर्देश

Sat, 17 Oct 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Registrar finds shortcomings in Kurukshetra University hostels; issues instructions for improvement
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावासों में खाने की कमी और गुणवत्ता ठीक न होने पर वीरवार को छात्रों ने देर रात प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को कुलसचिव वीरेंद्र पॉल ने देवी लाल, डॉ. आंबेडकर और नरहरि छात्रावासों का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई कमियां पाईं गईं।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान कॉमन रूम बंद मिले और कई जगह वाई-फाई काम नहीं कर रहे थे। टीवी खराब या बिना रिचार्ज के सेट-टॉप बॉक्स के साथ मिले। स्टोर रूम में मेस कर्मचारियों के बिस्तर लगे होने की जानकारी भी सामने आई। छात्रों ने पहले देर रात 12 बजे तक धरना दिया था, जिसके बाद कुलसचिव ने मौके पर पहुंचकर समस्याओं के समाधान का सात दिन का आश्वासन दिया था।
विज्ञापन


खाने की गुणवत्ता और अन्य सुविधाएं
कुलसचिव ने चीफ वार्डन प्रो. जसबीर सिंह को पांच दिन के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे खाने की गुणवत्ता की जांच खुद करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न हो। चीफ वार्डन को कॉमन रूम की स्थिति, चालू टीवी और वॉशिंग मशीनों की भी जांच करने को कहा गया है। कुलसचिव ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को सुविधाओं को लेकर कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



छात्रों को दिया था सात दिन का समय
वीरवार रात छात्रों के द्वारा किए गए धरने प्रदर्शन के दौरान केयू कुलसचिव प्रो. वीरेंदर पाल ने सात दिन का समय दिया था। उन्होंने छात्रों से कहा था कि आपकी जो भी समस्या है उसे सात दिन में ही सुलझा दिया जाएगा, जिसके बाद यह दौरा किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed