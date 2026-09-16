कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर 500 ड्रोन शो के जरिए दिखाई जाएगी देश की विकास गाथा

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केंद्र सरकार के सेवा संकल्प अभियान के तहत धर्म नगरी के पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर कल वीरवार को बेहद आकर्षक नजारा दिखाई देने वाला है। यहां 500 ड्रोन शो के जरिए देश में वर्ष 2014 से अब तक हुए विकास की गाथा को दर्शाया जाएगा तो वही लगभग 12 हजार वर्ग फीट एरिया में बेहद आकर्षक रंगोली सजाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी रंगोली के जरिए तैयार की जाएगी। इसी दौरान एक रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा और पूरे कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से की जा रही है। इस आयोजन के लिए धर्म सरोवर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है और एक लाख दिनों से पवित्र ब्रह्म सरोवर रोशन किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद मौजूद रहेंगे।

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