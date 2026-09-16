हरियाणा:कुरुक्षेत्र में 37 दिन बाद भी सफाई कर्मचारियों का ड्यूटी जॉइन विवाद अनसुलझा, राज्य प्रधान आज पहुंचेंगे

करीब 37 दिन तक हड़ताल पर रहने के बाद भी सफाई कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी जॉइन नहीं कराई गई है। इस कारण कर्मचारियों और प्रशासन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए आज जिला मुख्यालय पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज कुरुक्षेत्र जिले के सभी सफाई कर्मचारी जिला मुख्यालय पर एकजुट होंगे। उनके साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री भी पहुंचेंगे। कर्मचारियों की उम्मीदें अब राज्य प्रधान द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर टिकी हैं। आज की बैठक में इस लंबे विवाद का निपटारा होने की संभावना है। यदि विवाद नहीं सुलझा तो कर्मचारी संघ कोई बड़ा निर्णय भी ले सकता है।गत दिवस मंगलवार को भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने पूरा दिन जिला सचिवालय में धरना देकर विवाद को सुलझाने की मांग की। हालांकि, अधिकारियों की ओर से उन्हें केवल आश्वासन ही दिए गए। इन आश्वासनों से कर्मचारियों को कोई ठोस समाधान नहीं मिला।सफाई कर्मचारियों की हड़ताल करीब 37 दिन तक चली थी। हड़ताल समाप्त होने के बाद भी उन्हें ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया है। इसी मुद्दे पर कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विवाद कुरुक्षेत्र में लंबे समय से बना हुआ है। अभी तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।आज जिला मुख्यालय पर सभी कर्मचारी एक साथ जुटेंगे। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री भी वहां मौजूद रहेंगे। कर्मचारियों को उम्मीद है कि शास्त्री के हस्तक्षेप से कोई निर्णायक फैसला होगा।