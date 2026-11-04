अमित शाह के कार्यक्रम से पहले करनाल पहुंचीं स्मृति ईरानी, तैयारियों का लिया जायजा

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हरियाणा के करनाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगामी 5 नवंबर के बड़े कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के उद्देश्य से भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं हरियाणा मामलों से जुड़ीं नेता स्मृति ईरानी कार्यक्रम से ठीक एक शाम पहले करनाल पहुँच गईं। कार्यक्रम स्थल का किया बारीक़ निरीक्षण करनाल पहुँचने के तुरंत बाद स्मृति ईरानी सीधे उस स्थल पर पहुँचीं जहाँ गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आयोजित होना है। उनके साथ हरियाणा सरकार के आला प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, पार्टी के स्थानीय विधायक और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। उन्होंने मंच, सुरक्षा व्यवस्था, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था और पार्किंग समेत सभी प्रबंधों का बारीकी से निरीक्षण किया। दिए गए विशेष दिशा-निर्देश निरीक्षण के दौरान स्मृति ईरानी ने प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी की। उन्होंने कार्यक्रम में आने वाली भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम और समय प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण और विशेष दिशा-निर्देश दिए, ताकि गृह मंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन और पार्टी संगठन में सक्रियता गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर करनाल प्रशासन और भाजपा संगठन दोनों पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी के इस औचक और महत्वपूर्ण दौरे से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोश भर गया है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि सुरक्षा और व्यवस्था के सभी मानक पूरी तरह से दुरुस्त रहें।

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