Karnal News: ठेकेदार हत्याकांड में साले और उसका साथी भी गिरफ्तार

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माई सिटी रिपोर्टरकरनाल। तरावड़ी की राइस मिल में ठेकेदार राधेश्याम की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साले लाल बहादुर और उसके साथी सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने दोनों को तरावड़ी रेलवे स्टेशन के पास से काबू किया। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी बिहार के दरभंगा निवासी रामभरोसे को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसे बुधवार को अदालत में पेश करके पांच दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस के अनुसार, रामभरोसे से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर लालबाबू और सचिन को पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों को वीरवार को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने बताया कि रामभरोसे से वारदात और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब दोनों की भूमिका और वारदात से जुड़े घटनाक्रम की जांच करेगी। पुलिस जांच के अनुसार, आठ नवंबर की रात बदरी एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड राइस मिल में दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों की लेबर में विवाद हुआ था। एक पक्ष की लेबर बॉयलर और दूसरे पक्ष की मिलिंग प्लांट पर काम करती थी। दोनों पक्षों के लोग शराब के नशे में थे। पहले हुए झगड़े में मारपीट के दौरान दोनों तरफ के लोगों के सिर फूट गए थे। इसके बाद विवाद शांत हुआ और सभी अपने-अपने कमरों में चले गए।दोबारा विवाद हुआ तो फोन कर बुलायापुलिस के मुताबिक, कुछ समय बाद फिर गाली-गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि राधेश्याम की ओर से साले लालबाबू को गाली दी गई तो उसने अपने जीजा रामभरोसे को फोन कर बुला लिया। इसके बाद हुए झगड़े में रामभरोसे ने ठेकेदार राधेश्याम के सिर पर कस्सी से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड अजय की शिकायत पर पुलिस ने रामभरोसे, अखिलेश, अश्वनी, लालबाबू समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।