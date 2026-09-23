करनाल जाइंट ने जीता फाइनल मुकाबला ,चंडीगढ में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में लेंगी हिस्सा

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करनाल। नमो क्रिकेट लीग का अंतिम मुकाबला मेरठ रोड स्थित राणा ब्रदर्स क्रिकेट एकेडमी के मैदान में किया गया। जिसमें फाइनल मैच करनाल जॉइंट की टीम ने सात विकेट से जीत दर्ज की वहीं दूसरा मैच करनाल स्ट्रीट फाइटर की टीम ने 32 रन, तीसरा मैच माजरा 11 की टीम ने आठ रन, दनियाल पुर की टीम ने 34 रन, चौथा मैच सुपर किंग हसन ने सात विकेट से , पांचवा मैच रिंडल स्टार की टीम ने नौ विकेट, छेवा मैच करनाल रॉकस्टार की टीम ने छह रन से जीत अपने नाम की ।

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