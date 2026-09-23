Karnal News: दो अवैध कॉलोनियों में सड़कें और चारदीवारी किए ध्वस्त
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:18 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
साढौरा। शहरी क्षेत्र में राजस्व संपदा मौजा सरावां में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। जिला प्रशासन की सहायता से करीब आठ एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनियों में कच्ची सड़कों, नींव और चारदीवारी को तोड़ दिया गया।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि मौके पर विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल और यूएचबीवीएन के एएई धर्मेंद्र यादव ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम भी मौके पर तैनात रही। लोगों को अर्बन एरिया एक्ट के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई और आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं।
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साढौरा। शहरी क्षेत्र में राजस्व संपदा मौजा सरावां में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। जिला प्रशासन की सहायता से करीब आठ एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनियों में कच्ची सड़कों, नींव और चारदीवारी को तोड़ दिया गया।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि मौके पर विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल और यूएचबीवीएन के एएई धर्मेंद्र यादव ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम भी मौके पर तैनात रही। लोगों को अर्बन एरिया एक्ट के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई और आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं।
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