फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Collision between Roadways bus and tractor in Karnal: Bus stopped on the highway to let passengers off

करनाल में रोडवेज व ट्रैक्टर की भिड़ंत: सवारी उतारने के लिए हाईवे पर रोकी थी बस, हाईवे पर लगा लंबा जाम

Tue, 22 Sep 2026 12:37 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, करनाल (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, करनाल (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Tue, 22 Sep 2026 12:37 PM IST
सार

करनाल में हादसे के बाद बस और ट्रैक्टर काफी देर तक सड़क पर खड़े रहे। इससे हाईवे और सर्विस रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भारी वाहनों को निकलने में परेशानी हुई और यातायात रेंगता रहा।

विज्ञापन
Collision between Roadways bus and tractor in Karnal: Bus stopped on the highway to let passengers off
मौके की तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नेशनल हाईवे स्थित आईटीआई चौक के पास सोमवार देर रात सवारी उतारने के चक्कर में हरियाणा रोडवेज की बस चालक ने बीच सड़क अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रैक्टर बस के पिछले हिस्से में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर का रेडिएटर फट गया और अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे। गनीमत रही कि पीछे कोई भारी वाहन नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

विज्ञापन


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झज्जर डिपो की किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली रोडवेज बस दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। आईटीआई चौक के पास चालक और परिचालक सवारी उतारने लगे। आरोप है कि सर्विस लेन और सड़क के किनारे जगह होने के बावजूद बस को बीच लेन में ही रोक दिया गया। पीछे चल रहे ट्रैक्टर चालक को अचानक ब्रेक लगाने का पर्याप्त समय नहीं मिला और वह बस से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर का कूलेंट सड़क पर बहने लगा और हेडलाइट समेत अगला हिस्सा टूट गया।
विज्ञापन


हादसे के बाद चालकों में जमकर तकरार
दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। ट्रैक्टर चालक और स्थानीय लोगों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं, रोडवेज चालक का कहना था कि आगे वाहन खड़े थे और उसने इंडिकेटर देकर बस धीमी की थी। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने और नुकसान की भरपाई को लेकर भी विवाद चलता रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईवे पर लगा जाम, यात्री हुए परेशान
हादसे के बाद बस और ट्रैक्टर काफी देर तक सड़क पर खड़े रहे। इससे हाईवे और सर्विस रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भारी वाहनों को निकलने में परेशानी हुई और यातायात रेंगता रहा। बाद में बस से यात्रियों को उतारकर अन्य वाहनों से रवाना किया गया। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर मनमाने ढंग से बसें रोकने पर रोक लगाने और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग उठाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed