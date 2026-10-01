{"_id":"6abe3ff1981c8e1e14020be4","slug":"video-dispute-over-removal-of-basketball-pole-at-uchana-government-school-villagers-outraged-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"उचाना के सरकारी स्कूल में बास्केटबॉल पोल हटाने पर विवाद, ग्रामीणों में रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल के गांव उचाना स्थित सरकारी स्कूल के खेल परिसर से बास्केटबॉल के पोल (खंभे) हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खेल का सामान हटाए जाने से गांव के खिलाड़ियों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बिना किसी ठोस वजह के खेल के इन पोलों को उखड़वा दिया है, जिससे बच्चों और युवाओं के खेल अभ्यास पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस निर्णय पर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रिंसिपल की सफाई: नियमानुसार हुई कार्रवाई दूसरी ओर, आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम मनमाने ढंग से नहीं उठाया गया है। प्रिंसिपल के अनुसार, स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करके और नियम-कायदों का पालन करते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि समिति की देखरेख में ही पोल हटाने का कार्य संपन्न कराया गया है। मामले को लेकर अब भी गांव और स्कूल प्रशासन के बीच खींचतान जारी है। ग्रामीण इस मुद्दे पर उच्च अधिकारियों से संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं।

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