Karnal News: नशा मुक्ति केंद्रों की जांची उपचार व्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
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असंध। एसडीएम सुमित सिहाग ने बुधवार को कैथल रोड स्थित विरूपक्ष और मेडब्लूम नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमओ करनाल डॉ. मुनीश बंसल भी मौजूद रहे। एसडीएम ने केंद्रों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, चिकित्सकीय सुविधाओं, उपचार व्यवस्था, साफ-सफाई और सुरक्षा इंतजामों की जांच की। निर्धारित मानकों के पालन की स्थिति भी देखी। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र संचालकों को सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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