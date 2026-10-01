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Karnal News: तीन महिला खिलाड़ियों का राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चयन

Thu, 01 Oct 2026 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:53 AM IST
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Three female players selected for the national taekwondo competition.
खिलाड़ी वृद्धि
करनाल। तीन महिला खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। सितंबर में पंचकूला में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर अंडर-14 में वृद्धि, अंडर-19 में रजनी और सिमरन ने राष्ट्रीय टीम में स्थान पक्का किया।
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ताइक्वांडो कोच सुनील ने बताया कि अंडर-19 की प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 30 नवंबर तक झारखंड में होगा और अंडर-14 की प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश में 7 से 11 जनवरी 2027 तक होगा। उन्होंने बताया कि इन महिला एथलीटों ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए महीनों तक कड़ी मेहनत और अनुशासित प्रशिक्षण किया है। संवाद
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खिलाड़ी वृद्धि

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