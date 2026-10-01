Karnal News: तीन महिला खिलाड़ियों का राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चयन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:53 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:53 AM IST
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करनाल। तीन महिला खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। सितंबर में पंचकूला में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर अंडर-14 में वृद्धि, अंडर-19 में रजनी और सिमरन ने राष्ट्रीय टीम में स्थान पक्का किया।
ताइक्वांडो कोच सुनील ने बताया कि अंडर-19 की प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 30 नवंबर तक झारखंड में होगा और अंडर-14 की प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश में 7 से 11 जनवरी 2027 तक होगा। उन्होंने बताया कि इन महिला एथलीटों ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए महीनों तक कड़ी मेहनत और अनुशासित प्रशिक्षण किया है। संवाद
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ताइक्वांडो कोच सुनील ने बताया कि अंडर-19 की प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 30 नवंबर तक झारखंड में होगा और अंडर-14 की प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश में 7 से 11 जनवरी 2027 तक होगा। उन्होंने बताया कि इन महिला एथलीटों ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए महीनों तक कड़ी मेहनत और अनुशासित प्रशिक्षण किया है। संवाद
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