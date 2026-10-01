Karnal News: महापौर ने की नागरिकों से मुलाकात
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:57 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
करनाल। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बुधवार को चौधरी कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंचे नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। महापौर ने कहा कि जनता का विश्वास किसी जनप्रतिनिधि के लिए केवल सम्मान नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी है। नागरिकों से निरंतर संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। ब्यूरो
विज्ञापन