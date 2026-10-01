Karnal News: महानिदेशक संजीव कुमार जैन सेवानिवृत्त
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:51 AM IST
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करनाल/मधुबन। हरियाणा पुलिस अकादमी में बुधवार को हरियाणा मानव अधिकार आयोग, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार जैन की सेवानिवृत्ति पर विदाई परेड आयोजित की गई। 35 वर्ष से अधिक के सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए जैन को 8 सशस्त्र टुकड़ियों ने सलामी दी। उन्होंने बताया कि इसी ग्राउंड से उन्होंने प्रशिक्षु के रूप में हरियाणा पुलिस में अपने सेवाकाल की शुरुआत की थी। पुलिस महानिदेशक, पुलिस परिसर मधुबन कला रामचंद्रन, अकादमी की पुलिस अधीक्षक पुष्पा, आईजी करनाल मंडल अश्विनी शैणवी, आईजी एचएपी हामिद अख्तर, पुलिस अधीक्षक करनाल कर्ण गोयल व अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो
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