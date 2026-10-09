{"_id":"6ac9173b213c81dc14030e53","slug":"video-840-players-showcased-their-skills-at-the-khel-mahakumbh-trials-dates-for-four-sports-will-be-changed-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"खेल महाकुंभ के ट्रायल में 840 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, चार खेलों की तारीख बदलेगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। खेल विभाग की ओर से आयोजित होने वाले हरियाणा खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तरीय खेल ट्रायल के तीसरे दिन कर्ण स्टेडियम में कुल छह खेलों के ट्रायल का आयोजन किया गया। ट्रायल के तीसरे दिन विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए वुशु, कबड्डी, फुटबॉल, आर्चरी , मुक्केबाजी और भारोत्तोलन खेलों के चयन के लिए करीब 840 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। जिला खेल विभाग की ओर से आयोजित इन ट्रायल्स में तड़के से ही युवाओं और उनके अभिभावकों का पहुंचना शुरू हो गया था। विभाग के वरिष्ठ प्रशिक्षकों की देखरेख में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से ट्रायल्स संपन्न कराए जा रहे है। प्रत्येक खेल श्रेणी में खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए उदीयमान एथलीटों ने आधुनिक तकनीकों और रणनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को भी प्रभावित किया। ट्रायल्स की कड़ी में 10 अक्टूबर को नाैकयन, रोईंग, टेनिस , तैराकी, और क्रिकेट खेल की चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही नेटबाॅल, कराते, थ्रो बॉल और बेसबॉल खेल की तारीख में बदलाव किया जाएगा है। पहले इन सभी खेल का ट्रायल नाै अक्टूबर को होना था, लेकिन अब अगली तारीख आने तक इन सभी खेल के ट्रायल को स्थगित कर दिख गया है। जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने आयोजन की सफलता और खिलाड़ियों की भागीदारी पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा खेल महाकुंभ प्रदेश के युवाओं के लिए अपनी खेल क्षमता का राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोहा मनवाने का पहला और बेहद मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य हर एक योग्य और प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाना है। ट्रायल के दौरान सभी खेल परिसरों में पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पारदर्शी तरीके से चुनी गई जिला टीम आगामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का नाम रोशन करेंगी।

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