{"_id":"6ac9169ade2dabe306090508","slug":"video-sachidanand-school-tamil-nadu-won-a-one-sided-match-in-the-under-19-age-category-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंडर-19 आयु वर्ग में सचिदानंद स्कूल तमिलनाडु ने एकतरफा जीता मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। सीबीएसई नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन मुकाबलो का आयोजन हॉकी स्टेडियम कैलाश गांव में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैचों की शुरुआत स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार शर्मा ने करवाई। प्रतियोगिता के दूसरे दिन दोपहर तक पांच मुकाबले खेले गए। अंडर-19 आयु वर्ग में सचिदानंद स्कूल तमिलनाडु ने संजय घोदावत इंटरनेशनल स्कूल कोलहापुर को 16-0 से एकतरफा मैच अपने नाम किया। ऐसे ही श्री राम विद्या मंदिर हरिद्वार ने इंडियन स्कूल ओमान को 14-0 से हराया। ऐसे ही अंडर-14 आयु वर्ग में द आर्मी पब्लिक स्कूल ने इंडियन पब्लिक स्कूल को 3-0 से हराया और ओपी जिंदल स्कूल ने सनबीम स्कूल को 3-0 से मात दी। वहीं गुरु ब्रह्मानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने संजीवन पब्लिक स्कूल को 4-1 से हराया। एसपीएस कान्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता में देश और विदेश से 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 500 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की ओर से पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन जिले में करवाया जा रहा है और सभी खिलाड़ी व कोच के रहने और खाने की व्यवस्था स्कूल में ही की गई है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में तीनों वर्ग के लीग मैच खेले जाएंगे और विजेता उपविजेता टीमों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को बेहतर खेल का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से करनाल में हॉकी खेल को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर तक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।

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