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एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतकर लौटीं नेहा, पति सुनील बोले- पत्नी ने देश का नाम रोशन किया
करनाल एशियन खेलों में महिला हॉकी प्रतियोगिता में भारत को स्वर्णिम सफलता दिलाकर वापस लौटीं स्टार खिलाड़ी नेहा का गृह नगर पहुँचने पर ज़ोरदार ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे से लेकर उनके निवास स्थान तक प्रशंसकों और खेल प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नेहा के गले में फूलों की मालाएँ पहनाकर और मिठाई बाँटकर ग्रामीणों व स्थानीय लोगों ने अपनी खुशी का इज़हार किया।
नेहा के देश वापसी पर उनके पति सुनील कुमार, जो स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी हैं, काफी भावुक और गौरवान्वित नज़र आए। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील ने कहा एक खिलाड़ी होने के नाते मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और तिरंगा ऊँचा लहराना कितना बड़ा सपना होता है। नेहा ने न केवल मेरा, बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊँचा कर दिया है।
नेहा ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार, कोच और देशवासियों के समर्थन को दिया। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। स्वागत समारोह में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और युवा खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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