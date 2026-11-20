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जींद। किसी ने मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाई तो किसी ने कला और रचनात्मकता के दम पर अपनी पहचान बनाई। बाल महोत्सव-2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 556 बच्चों को शुक्रवार को बाल भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मुख्य अतिथि और नगराधीश मोनिका रानी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। एडीसी प्रदीप कुमार और नगराधीश मोनिका रानी ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वे बाल भवन में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। ऐसी गतिविधियां बच्चों की प्रतिभा निखारने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होती हैं। अतिथियों ने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने तथा उनके लिए पर्याप्त समय निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार का मार्गदर्शन और सहयोग बच्चों के लिए जरूरी है। इससे उन्हें अकेलेपन, मोबाइल की लत और नशे जैसी समस्याओं से दूर रखने में मदद मिलेगी। बच्चों को मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास से आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिवानी ने किया। जिला बाल कल्याण अधिकारी मलकीयत चहल ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहयोग देने वाले निर्णायक मंडल के सदस्यों व परिषद के आजीवन सदस्यों का आभार जताया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार, डॉ. सुमिता आसरी, डॉ. हिमांशु गर्ग व प्रदीप शर्मा मौजूद रहे।

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