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इस अवसर पर मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। सरकार की योजनाओं से गरीबों को पक्के मकान, महिलाओं को गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज तथा युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। गांवों में पेयजल और सड़क सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।परिसीमन पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए यह समय की जरूरत है। इससे जनता को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी धर्मों और महापुरुषों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र प्रजापति सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।