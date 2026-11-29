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उचाना। शहर के महाराजा अग्रसेन मंदिर में पुजारी अशोक शर्मा के सान्निध्य में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। धार्मिक भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। पुजारी अशोक शर्मा ने कहा कि भगवान का स्मरण और भक्ति मनुष्य के जीवन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है, जो केवल धन-दौलत और भौतिक सुख-सुविधाओं से नहीं मिल सकती। सच्ची शांति प्रभु की भक्ति और अच्छे कर्मों में मिलती है। मनुष्य को सत्य, सेवा, परोपकार और विनम्रता जैसे गुण अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य पूजा-पाठ के साथ समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की भावना को मजबूत करना भी है। भगवान का स्मरण कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से बच्चों को धार्मिक संस्कार देने, बुजुर्गों का सम्मान करने और जरूरतमंदों की सहायता करने का आह्वान किया। अंत में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भगवान का गुणगान कर सुख-समृद्धि की कामना की। संवाद