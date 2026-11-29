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रोहतक रोड से लेकर बतख चौक तक विभिन्न क्षेत्रों में सफाई करवाई गई। चेयरपर्सन ने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अभियान के तहत भिवानी रोड, जेडी-7 रोड, गोहाना रोड, सफीदों रोड, देवीलाल चौक, यूनिवर्सिटी रोड, अपोलो रोड, पटियाला चौक, कुंदन सिनेमा और बतख चौक सहित कई प्रमुख स्थानों पर सफाई करवाई गई। सार्वजनिक स्थलों और सड़कों के किनारे जमा कचरे को हटाने के साथ आसपास के क्षेत्रों को साफ किया गया।डॉ. अनुराधा सैनी ने कहा कि वह जींद की बेटी हैं और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और जींद को विकसित शहर बनाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मेहनत से व्यवस्था में सुधार हो रहा है। नगर परिषद का उद्देश्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि शहर को व्यवस्थित और बेहतर नागरिक सुविधाओं वाला बनाना है।चेयरपर्सन ने कहा कि लगातार सात रविवार से चल रहा अभियान इस बात का संदेश है कि स्वच्छता किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास की जरूरत है। सफाई कर्मचारी इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके साथ खुद काम करने से उनका मनोबल बढ़ता है और आमजन में भी सकारात्मक संदेश जाता है।उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की स्वच्छता संबंधी पहलुओं का भी उल्लेख किया। इस दौरान चेयरपर्सन प्रतिनिधि गोविंद सैनी, हरफूल सैनी, पार्षद प्रवीन देवी, दरोगा बिजेंद्र, सोहन, सुनील मौजूद रहे।