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रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रैली आयोजित की जाएगी। इसमें हरियाणा पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी भाग लेंगे। रैली में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, आठवें वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनर्स को देने और पेंशन संबंधी अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।यह जानकारी एसोसिएशन के प्रधान बृजभूषण गोयल और प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने रविवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित रामकृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर यह रैली आयोजित की जा रही है।उन्होंने कहा कि रैली में पीएफआरडीए एक्ट, एनपीएस और यूपीएस को रद्द करने तथा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें निर्धारित समय पर लागू करने की मांग उठाई जाएगी। एक जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने की मांग की जाएगी। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने करने तथा 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की मांग रखी जाएगी।पेंशनर्स को एलटीसी सुविधा जारी रखने, कोरोना काल के 18 महीने के बकाया डीए-डीआर एरियर का भुगतान करने और वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे व हवाई यात्रा में किराये की छूट देने की मांग भी उठाई जाएगी।दिल्ली रैली से पहले दस दिसंबर को लघु सचिवालय के सामने जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों की जिला स्तरीय संयुक्त कार्रवाई समिति और विभिन्न पेंशनर्स संगठन भाग लेंगे। धरने के बाद डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।