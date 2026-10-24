{"_id":"6adcebfdff7090127a0e72eb","slug":"video-ratiya-police-provide-relief-to-commuters-by-removing-a-tree-that-had-fallen-onto-the-road-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रतिया: सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर पुलिस ने राहगीरों को दी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रतिया। फतेहाबाद पुलिस की ईआरवी-228 टीम ने सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर मानवता और जनसेवा की मिसाल पेश की। पेड़ गिरने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ को सड़क से हटाकर किनारे किया। इससे यातायात सुचारू हुआ और लोगों को राहत मिली। जानकारी के अनुसार, रतिया क्षेत्र में सड़क पर पेड़ गिरने से रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। सड़क पर अवरोध होने के कारण हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। ऐसे में ईआरवी-228 टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पेड़ को हटाने की कार्रवाई की। पुलिसकर्मियों की इस पहल से सड़क पर आवागमन सामान्य करने में मदद मिली।

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