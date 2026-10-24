Fatehabad News: परेशानी का अंधेरा छंटा, पेयजल आपूर्ति शुरू

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हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के ड्यूटी पर नहीं होने से बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में परेशानी हुई थी। जिले में 300 से अधिक फीडर ठप रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यापक रूप से प्रभावित हुई। बिजली नहीं मिलने से लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित होने के साथ पेयजल संकट भी गहरा गया था।बिजली खपत में 39 लाख यूनिट की गिरावटबिजली निगम की हड़ताल के दौरान जिले में बिजली की खपत में भी भारी कमी दर्ज की गई। हड़ताल से पहले जिले में प्रतिदिन करीब 66 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही थी। वहीं 300 से अधिक फीडर ठप रहने के कारण हड़ताल के दौरान खपत घटकर करीब 27 लाख यूनिट प्रतिदिन रह गई। इस तरह बिजली की दैनिक खपत में लगभग 39 लाख यूनिट की गिरावट दर्ज की गई।बिजली बहाल होने से पेयजल संकट से मिली राहतशुक्रवार रात कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद बिजली निगम ने फीडरों और आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। इसके बाद एक से डेढ़ घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। बिजली आने से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य होने लगा। दो दिनों से बाधित पेयजल आपूर्ति शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली।:::::::जिले के सभी फीडरों में बिजली आपूर्ति रात्रि को बहाल कर दी गई थी। फिलहाल निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी है।अशोक मेहता, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम फतेहाबाद।