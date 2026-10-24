Fatehabad News: खटीक मोहल्ले की सड़कें बदहाल, लोगों में नाराजगी

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स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार, प्रेम कुमार और अशोक ने बताया कि खटीक मोहल्ले तथा पुराना बाजार से मुख्य बाजार को जोड़ने वाले मार्गों पर गहरे गड्ढे हैं। कई जगह इंटरलॉकिंग टाइलें भी टूटी हुई हैं। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।लोगों का कहना है कि जिन सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है उनकी मरम्मत पहले कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि टेंडर की शर्तों के अनुसार सभी वार्डों में समान रूप से मरम्मत कार्य कराया जाए। साथ ही व्यस्त और अधिक जर्जर मार्गों के गड्ढे प्राथमिकता से भरे जाएं जिससे लोगों को राहत मिल सके।:::::शहर के विभिन्न हिस्सों में मरम्मत कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। शेष बचे वार्डों में भी जल्द काम पूरा करने के निर्देश ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। -शुभम, सचिव, नगर पालिका