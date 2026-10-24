Fatehabad News: कॉलेजों में दाखिले का फिर मौका, एक नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

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जिले में उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कुल 11 महाविद्यालय हैं। इनमें अभी भी करीब 40 फीसदी सीटें खाली हैं। रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से विभाग ने प्रवेश पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार संबंधित महाविद्यालय और उपलब्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले का अवसर मिलेगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे।40 फीसदी सीटें अभी भी खालीजिले के 11 महाविद्यालयों में अभी भी करीब 40 फीसदी सीटें खाली रह गई हैं। इन रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा विभाग बार-बार प्रवेश पोर्टल खोल रहा है। जिले में करीब 6 हजार विद्यार्थियों ने पोर्टल पर दाखिले के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था। इनमें से करीब 4800 विद्यार्थियों ने ही दाखिला करवाया है। पोर्टल के खुलने से ऐसे विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा जो पहले किसी कारण से दाखिला नहीं ले पाए थे।उच्चतर शिक्षा विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए पोर्टल दोबारा खोल दिया है। इच्छुक विद्यार्थी अब एक नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, ताकि दाखिले का अवसर न छूटे। -गुरचरण दास, प्राचार्य, एमएम कॉलेज।