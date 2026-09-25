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Fatehabad: Ganpati Bappa was bid farewell amidst chants of "Come back soon next year," and the immersion took place in the Bhodiyakhera canal.
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फतेहाबाद: अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ गणपति बप्पा को दी विदाई, भोड़ियाखेड़ा नहर में किया गया विसर्जन
फतेहाबाद। शहर के संन्यास आश्रम मंदिर में श्री विनायका ग्रुप द्वारा आयोजित 10वां विशाल गणेश उत्सव शुक्रवार को भक्तिभाव, धूमधाम और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। 14 सितंबर से शुरू हुए इस धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम चरण में शुक्रवार को गणपति बप्पा की मूर्ति को पूरे विधि-विधान और भव्य शोभायात्रा के साथ भोड़ियाखेड़ा नहर में विसर्जित कर श्रद्धालुओं ने अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोषों के साथ बप्पा को विदाई दी। विसर्जन से पूर्व वीरवार की रात मंदिर परिसर में महाआरती के साथ केक काटने की रस्म अदा की गई और विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान आमंत्रित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक से बढ़कर एक भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते नजर आए। भजन संध्या के साथ-साथ प्रस्तुत की गई मनमोहक धार्मिक झांकियों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। उत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार सुबह मंदिर के पुजारी सुंदर शुक्ला के आचार्यत्व में मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें यजमानों व श्रद्धालुओं ने आहुतियां डालकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके उपरांत विशाल लंगर-भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर में ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे की मधुर धुनों के साथ मंदिर परिसर से भव्य विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भोड़ियाखेड़ा नहर पहुंची, जहां धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार गणेश प्रतिमा का जल विसर्जन किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के प्रधान राकेश नागपाल, नंदलाल वधवा, कृष्ण नागपाल, रविंद्र रहेजा, चिरंजी लाल जग्गा, विनायका ग्रुप से पीयूष नारंग, दीपांशु जग्गा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
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