Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 25 Sep 2026 10:51 PM IST
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शिविर
एसआईआर - फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में एसआईआर के तहत वोटर कार्ड में त्रुटियों ठीक कराने के लिए विशेष शिविर सुबह 9 बजे।
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समाधान : गांव जांड़वाला सोत्तर में बिजली निगम की ओर से बिजली संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिविर सुबह 9 बजे
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रक्तदान - राजकीय महाविद्यालय भट्टूकलां में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे
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धर्मकर्म
समागम : गांव रतनगढ़ के रोजांवाली रोड पर स्थित गुरुद्वारा शहीदी दरबार में गुरमत शहीदी समागम सुबह 10 बजे।
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एसआईआर - फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में एसआईआर के तहत वोटर कार्ड में त्रुटियों ठीक कराने के लिए विशेष शिविर सुबह 9 बजे।
समाधान : गांव जांड़वाला सोत्तर में बिजली निगम की ओर से बिजली संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिविर सुबह 9 बजे
रक्तदान - राजकीय महाविद्यालय भट्टूकलां में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे
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धर्मकर्म
समागम : गांव रतनगढ़ के रोजांवाली रोड पर स्थित गुरुद्वारा शहीदी दरबार में गुरमत शहीदी समागम सुबह 10 बजे।