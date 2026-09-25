Fatehabad News: नगर में आज

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एसआईआर - फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में एसआईआर के तहत वोटर कार्ड में त्रुटियों ठीक कराने के लिए विशेष शिविर सुबह 9 बजे।

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समाधान : गांव जांड़वाला सोत्तर में बिजली निगम की ओर से बिजली संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिविर सुबह 9 बजे

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रक्तदान - राजकीय महाविद्यालय भट्टूकलां में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे

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धर्मकर्म

समागम : गांव रतनगढ़ के रोजांवाली रोड पर स्थित गुरुद्वारा शहीदी दरबार में गुरमत शहीदी समागम सुबह 10 बजे।

शिविर