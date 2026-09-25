Fatehabad News: धान खरीद की तैयारियों को लेकर डीसी ने आढ़ती, मिलर्स व एजेंसियों के साथ की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:51 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:51 PM IST
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फतेहाबाद। धान खरीद सीजन को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए डीसी डॉ. विवेक भारती ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में आढ़तियों, राइस मिलर्स और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को खरीद शुरू होने से पहले मंडियों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डीसी ने मंडी सचिवों से सफाई, पेयजल, शौचालय, शेड और किसानों के बैठने की व्यवस्था समय रहते पूरी करने को कहा। उन्होंने गेट पास जारी करने में देरी न करने और किसानों को अनावश्यक इंतजार से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की खरीद और समय पर उठान सुनिश्चित किया जाए।
किसानों से अपील की गई कि वे फसल को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाएं। डीसी ने राइस मिलर्स से समय पर पंजीकरण करवाने को कहा। बैठक में खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की स्थिति की भी समीक्षा हुई और 30 सितंबर तक संभावित जमा की रिपोर्ट मांगी गई। बैठक में अधिकारियों ने व्यापारियों और मिलर्स की समस्याएं सुनीं।
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डीसी ने मंडी सचिवों से सफाई, पेयजल, शौचालय, शेड और किसानों के बैठने की व्यवस्था समय रहते पूरी करने को कहा। उन्होंने गेट पास जारी करने में देरी न करने और किसानों को अनावश्यक इंतजार से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की खरीद और समय पर उठान सुनिश्चित किया जाए।
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किसानों से अपील की गई कि वे फसल को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाएं। डीसी ने राइस मिलर्स से समय पर पंजीकरण करवाने को कहा। बैठक में खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की स्थिति की भी समीक्षा हुई और 30 सितंबर तक संभावित जमा की रिपोर्ट मांगी गई। बैठक में अधिकारियों ने व्यापारियों और मिलर्स की समस्याएं सुनीं।
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