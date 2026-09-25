Fatehabad News: धान खरीद की तैयारियों को लेकर डीसी ने आढ़ती, मिलर्स व एजेंसियों के साथ की बैठक

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डीसी ने मंडी सचिवों से सफाई, पेयजल, शौचालय, शेड और किसानों के बैठने की व्यवस्था समय रहते पूरी करने को कहा। उन्होंने गेट पास जारी करने में देरी न करने और किसानों को अनावश्यक इंतजार से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की खरीद और समय पर उठान सुनिश्चित किया जाए।किसानों से अपील की गई कि वे फसल को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाएं। डीसी ने राइस मिलर्स से समय पर पंजीकरण करवाने को कहा। बैठक में खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की स्थिति की भी समीक्षा हुई और 30 सितंबर तक संभावित जमा की रिपोर्ट मांगी गई। बैठक में अधिकारियों ने व्यापारियों और मिलर्स की समस्याएं सुनीं।