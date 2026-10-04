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चरखी दादरी अनाज मंडी पहुंचे जोनल एडमिनिस्ट्रेटर, बाजरा खरीद की व्यवस्थाओं का लिया जायजा; अधिकारियों को दिए निर्देश
चरखी दादरी। मार्केटिंग बोर्ड के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र सिंह ने रविवार शाम को चरखी दादरी अनाज मंडी का दौरा कर बाजरा खरीद सीजन के तहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में हो रही बाजरे की आवक, किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं और खरीद प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया।
जोनल एडमिनिस्ट्रेटर ने मंडी में स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से मंडी की व्यवस्थाओं तथा फसलों की आवक से संबंधित जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने गेट पास काउंटर का निरीक्षण करते हुए किसानों को गेट पास जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी ली।
उन्होंने मंडी में बाजरे की आवक को देखते हुए अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। साथ ही मंडी में साफ-सफाई, आवागमन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
इस दौरान मार्केट कमेटी के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाए।
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