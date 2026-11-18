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इस अवसर पर रेजांगला युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर उनके बलिदान को नमन किया गया। यादव सभा के प्रेस सचिव राजेश नंबरदार पैंतावास खुर्द ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 8ः30 बजे हवन-यज्ञ के साथ हुआ। इसके उपरांत सुबह 10 बजे रेजांगला के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। मंच संचालन सभा के कोषाध्यक्ष संजय यादव ने किया।प्रधान महावीर यादव एवं महासचिव रामरूप यादव कमोद ने बताया कि रेजांगला का युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विषम परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस अद्वितीय पराक्रम और वीरता का परिचय दिया वह प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का विषय है।इस अवसर पर युद्ध के एकमात्र जीवित सैनिक 92 वर्षीय कप्तान नंद किशोर यादव, निवासी भागेश्वरी, को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को भावनात्मक एवं गौरवपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों ने वीर शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प को दोहराया।कार्यक्रम को सफल बनाने में कप्तान दलीप सिंह जावा, सूबेदार सोमबीर शर्मा, सुबेदार घासी राम, राजेन्द्र सरपंच पालड़ी, पूर्व सरपंच रामकुमार मिसरी, डा. विरेन्द्र सिंह, बबलू यादव गुड़ाना, मनोज यादव मिसरी, मा. दलबीर सांगवान पैंतावास, चांदसिंह चांगरोड़, सोमबीर बरसाना, डा. राजपाल बालरोड़, सूबेदार लाल सिंह रामनगर, बलबीर सिंह यादव दादरी, सूबेदार सुमेर सिंह कोच, मंगल सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा।