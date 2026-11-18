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जिला युवा महोत्सव के समग्र प्रभारी हरीश कुमार सहरावत ने विस्तार में बताया कि दो दिवसीय महोत्सव के दौरान पांच सांस्कृतिक विधाओं के अंतर्गत समूह एवं व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के साथ पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इनमें समूह लोक नृत्य, समूह लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, कविता लेखन और पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन शामिल हैं। एक प्रतिभागी केवल एक ही विधा में हिस्सा ले सकेगा। जिला स्तर पर प्रत्येक विधा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों/टीमों को निर्धारित पुरस्कार राशि एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार राशि में प्रथम पुरस्कार 4,100 प्रति प्रतिभागी, द्वितीय पुरस्कार 3,100 प्रति प्रतिभागी, तृतीय पुरस्कार 2,100 प्रति प्रतिभागी प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को आगामी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जिला चरखी दादरी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।विधायक करेंगे शुभारंभजिला युवा समन्वयक अधिकारी जीतपाल ने बताया कि जिला युवा महोत्सव जनता महाविद्यालय चरखी दादरी के सभागार में आयोजित किया जाएगा जिसमें जिले के राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों से 15 से 29 वर्ष के लगभग 250 प्रतिभागी भाग लेंगे। उन्होंने इस आयोजन के लिए जनता महाविद्यालय चरखी दादरी का निरीक्षण करने उपरांत बताया कि जिला युवा महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह में विधायक चरखी दादरी सुनील सतपाल सांगवान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और पारितोषिक वितरण समारोह में उपायुक्त महोदया मंदीप कौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी व विजेताओं को सम्मानित करेगी।