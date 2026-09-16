गुरुग्राम हिट एंड रन केस: आज आरोपी की कोर्ट में पेशी, शिवानी चौहान के परिवार ने कड़ी सजा की मांग की

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गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होनी है। पेशी से पहले पीड़िता शिवानी चौहान के परिवार ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। शिवानी के पिता रोशन चौहान और उनके भाई दीपांकर चौहान का कहना है कि आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि इससे समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए। परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी अब अलग-अलग बहाने बना रहा है, क्योंकि उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं बचा है। परिवार के मुताबिक घटना से जुड़ी पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जिससे पुलिस को मामले की जांच में महत्वपूर्ण मदद मिली। अब सभी की नजरें आज होने वाली कोर्ट की पेशी और आगे की कानूनी कार्रवाई पर हैं।

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