Chandigarh-Haryana News: संत नामदेव महाराज के प्रकाश दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे सीएम सैनी
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:56 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:56 PM IST
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चंडीगढ़। संत शिरोमणि नामदेव महाराज के 756वें प्रकाश दिवस के अवसर पर 18 अक्तूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-21 स्थित संत नामदेव भवन में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नामदेव सभा हरियाणा के अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा ने कहा कि समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लेकर समाज के लोगों में उत्साह है। समारोह में पंजाब के विभिन्न जिलों सहित अन्य क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा व उत्तराखंड आपदा प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन विनय रोहिल्ला भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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