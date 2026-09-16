मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा संकल्प अभियान के मद्देनजर ली समीक्षा बैठक

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा संकल्प अभियान के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश की सभी सांस्कृतिक और विकास प्रतीकों पर आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित होगा। सुबह अंबाला में नमो मैराथन से अभियान का आगाज होगा। दोपहर में भगवान विश्वकर्मा जयंती कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना 1.80 की शुरुआत होगी। महेंद्रगढ़ से मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। कल शाम ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर गीता आरती और मेगा ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा।

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