फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Boss Scam at Karnal jewellery showroom 1930 helpline saves ₹1 crore from fraud

करनाल ज्वेलरी शोरूम में 'बॉस स्कैम': 1930 हेल्पलाइन ने ठगी से बचाए एक करोड़ रुपये, पुलिस ने बचाई पूरी रकम

Wed, 16 Sep 2026 03:11 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 16 Sep 2026 03:11 PM IST
सार

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की बैंक फॉलो-अप टीम की प्रभावी कार्रवाई और बैंकिंग चैनलों के साथ समन्वय की सराहना की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण है।

विज्ञापन
Boss Scam at Karnal jewellery showroom 1930 helpline saves ₹1 crore from fraud
डीजीपी अजय सिंघल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की त्वरित कार्रवाई से एक बड़े साइबर फ्रॉड में ठगी की एक करोड़ रुपये की पूरी राशि जालसाजों के हाथों में जाने से सुरक्षित बचा ली गई। 

विज्ञापन


जालसाजों ने 'बॉस स्कैम' का इस्तेमाल कर करनाल के एक ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारियों को धोखा दिया था। पीड़ित पक्ष ने समय रहते 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बैंक फॉलो-अप टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी रकम सुरक्षित करा ली।
विज्ञापन


पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की बैंक फॉलो-अप टीम की प्रभावी कार्रवाई और बैंकिंग चैनलों के साथ समन्वय की सराहना की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआती स्तर पर की गई कार्रवाई से ठगी की राशि को सुरक्षित कराने में मदद मिलती है। उन्होंने आमजन से अपील की कि साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन


कैसे हुआ 'बॉस स्कैम'
पुलिस अधीक्षक साइबर मयंक गुप्ता ने बताया कि 15 सितंबर 2026 को शाम 7:48 बजे ममता बंसल ने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। ममता और उनके पति विकास का करनाल में ज्वेलरी शोरूम है। शोरूम के कर्मचारियों को एक व्हाट्सऐप नंबर से संदेश मिला, जिस पर मालिक विकास का नाम और फोटो लगी थी। संदेश में कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये एक बैंक खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए। कर्मचारियों ने इसे वास्तविक समझकर आरटीजीएस के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर दी।


शाम करीब 5:56 बजे ममता बंसल को खाते से एक करोड़ रुपये कटने का एसएमएस मिला। उन्होंने तुरंत शोरूम में फोन कर जानकारी ली, तब पता चला कि मालिक ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। इसके बाद साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी व्हाट्सऐप नंबर का इस्तेमाल कर कर्मचारियों को भ्रमित करने का खुलासा हुआ। हरियाणा पुलिस ने अपील की है कि केवल व्हाट्सऐप पर नाम और डीपी देखकर भरोसा न करें। बड़ी रकम ट्रांसफर करने से पहले संबंधित अधिकारी या मालिक के आधिकारिक नंबर पर कॉल कर पुष्टि अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed