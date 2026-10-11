{"_id":"6acba407eff78aabf60806c1","slug":"video-shri-ram-katha-commenced-in-chhoti-kashi-with-a-grand-kalash-yatra-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"छोटी काशी में भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ श्रीराम कथा का आगाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। छोटी काशी में रविवार से श्रीराम कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय दादू सेवक समाज के तत्वावधान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर श्रीराम के जयकारों के साथ नगर परिक्रमा की। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने बताया कि कलश यात्रा श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर से शुरू होकर न्यू हाउसिंग बोर्ड स्थित राजश्री बैंक्वेट हॉल पहुंची। 20 अक्तूबर तक संत रामझूलन दास महाराज के श्रीमुख से श्रीराम कथा का आयोजन होगा। कथा प्रतिदिन शाम चार बजे से शुरू होगी। कलश यात्रा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगी। इसमें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर अपनी आस्था प्रकट की। इस दौरान संत-महात्माओं और धर्माचार्यों का सान्निध्य भी प्राप्त हुआ। बुवानीवाला ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन सत्य, त्याग, मर्यादा, कर्तव्य और सेवा का संदेश देता है। श्रीराम कथा जैसे आयोजन सनातन संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ते हैं।

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