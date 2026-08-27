{"_id":"6a9011edb7654495110df5e3","slug":"video-garbage-was-cleared-from-the-citys-main-waste-collection-points-in-bhiwani-under-police-protection-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में पुलिस के साये में शहर के मुख्य कचरा प्वाइंटों से कराया कूड़ा उठान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद वीरवार को पुलिस बल की मौजूदगी में कंपनी के कारिंदों ने शहर के मुख्य कचरा प्वाइंटों से कूड़ा उठान कराया। शहर से करीब ढाई सौ से तीन सौ टन कचरा उठान कराकर कचरा प्वाइंटों को पूरी तरह से साफ कर डाला। रक्षा बंधन पर्व से पहले शहर में नगर परिषद प्रशासन द्वारा कूड़ा प्वाइंटों की सफाई का ये अभियान शहरवासियों के लिए भी राहत भरा रहा। वीरवार को शहर के सर्कूलर रोड के मुख्य कचरा प्वाइंटों पर दूर तक फैला कचरा लोडर से समेटा और उसे ट्रैक्टर ट्रालियों में भरवाकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने भी सर्कूलर रोड पर वाहनों का रूट वन-वे करना पड़ा। क्योंकि सर्कलर रोड पर सड़क पर फैले कचरे समेट ट्रैक्टर ट्रालियों में लोड़ करने के दौरान वहां वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई थी।

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