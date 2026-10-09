{"_id":"6ac90de7a068777b0c04621b","slug":"video-rpf-and-grp-launch-campaign-to-curb-drugging-and-cyber-fraud-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जहरखुरानी और साइबर ठगी रोकने को आरपीएफ-जीआरपी ने चलाया अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला। ट्रेनों और रेलवे परिसरों में जहरखुरानी तथा साइबर अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान आरपीएफ थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने यात्रियों को सचेत करते हुए कहा कि सफर के दौरान किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा न करें। उन्होंने अनजान लोगों द्वारा दी गई चाय, पानी या खाद्य सामग्री स्वीकार न करने की सख्त सलाह दी। उन्होंने बताया कि जहरखुरान नशीला पदार्थ खिलाकर यात्रियों का सामान चोरी कर लेते हैं। वहीं, जीआरपी प्रभारी हरीश कुमार ने लावारिस वस्तुओं की सूचना तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन पर देने की अपील की। इसके साथ ही बैंक विवरण,ओटीपी और पासवर्ड साझा न करने के प्रति जागरूक किया। अभियान के तहत डॉग स्क्वायड के साथ स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग की गई तथा नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए।

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