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ऊर्जा मंत्री का आप पर हमला, बोले- पहले दिल्ली में गुरु को हराया, अब चेले की बारी
अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पर प्रहार किया। मीडिया से बातचीत में विज ने कहा कि भाजपा ने आप के गुरु अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराया है, ऐसे में अब चेले यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की क्या बिसात है।विज ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर भाजपा और शिअद का साथ आना पंजाब के जन-जन की आवाज थी। उनके मुताबिक, प्रदेश को आप के कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए यह गठबंधन बेहद जरूरी था और यह गठबंधन पंजाब में शत-प्रतिशत सरकार बनाएगा।
साल 2027 में पंजाब की सत्ता को लेकर विज ने दावा किया कि यह जीत का क्रम हरियाणा से शुरू हुआ था और आगे बढ़ते हुए अब पंजाब तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा, फिर दिल्ली, बिहार, बंगाल और असम में जीत दर्ज करने के बाद अब बारी पंजाब की है, जबकि देश में आम आदमी पार्टी का सब कुछ खत्म हो चुका है।
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