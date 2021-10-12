विज्ञापन

कार्यक्रम में अंबाला शहर, राजपुरा, शहजादपुर आर्यसमाज शाखाओं के अतिथि उपस्थित रहे। दिल्ली से आए आचार्य जयेंद्र ने ईश्वर और आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ईश्वर हृदय में है, जिसे ध्यान से अनुभव किया जा सकता है।आचार्य जयेंद्र ने शुभ कर्म और ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी, जो जीवन के कष्ट सहने की शक्ति देती है। बरेली के भजनोपदेशक भानुप्रकाश और भजनोपदेशिका श्वेता आर्य ने मधुर भजनों से श्रोताओं को भाव-विभोर किया। ओपी सिंगला, सुनील गुप्ता, वीपी मदान, गिरीश विज, शकुंतला मदान, विश्वजित, श्वेता आर्य, महेश आर्य, सरिता अधलखा, विजय गुप्ता, मनोज शास्त्री को सम्मान मिला। संवाद