अंबाला। शादियों का सीजन शुरू होते ही बाजारों और आभूषणों के शोरूम में रौनक बढ़ गई है। विवाह समारोहों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार वेडिंग सीजन में ज्वेलरी के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है।भारी-भरकम पारंपरिक गहनों के बजाय हल्के वजन और आकर्षक डिजाइन वाले आभूषण महिलाओं की पहली पसंद बने हुए हैं।बाजार में हल्के पोलकी आभूषणों की सबसे अधिक मांग है। इसके अलावा शाही लुक देने वाले कश्मीरी झुमके, अनकट कुंदन स्टोन की ज्वेलरी और चोकर सेट भी महिलाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। कम वजन के कारण ये गहने बजट में फिट होने के साथ पहनने में भी आरामदायक हैं।