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शहजादपुर। बनौंदी स्थित शुगर मिल में सोमवार को गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया, लेकिन पहले ही दिन मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने और बकाया भुगतान की मांग पर अड़े किसानों ने उद्घाटन के दिन मिल में गन्ने की एक भी ट्रॉली नहीं पहुंचने दी।भारतीय किसान यूनियन (चढूनी), गन्ना संघर्ष समिति और संयुक्त गन्ना समिति के बैनर तले मिल गेट पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। मिल परिसर में हवन के बाद अधिकारियों, किसानों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से केन कैरियर में गन्ना डालकर नए पेराई सत्र की औपचारिक शुरुआत की।एसडीएम एवं शुगर मिल की सीईओ-कम-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवजीत भारती ने बताया कि इस पेराई सत्र में 45 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है।हवन से किया पेरा सत्र का आरंभ :मिल के अंदर जहां हवन और गन्ना डालकर पेराई सत्र का औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा था, वहीं बाहर मिल गेट पर किसान नेताओं का धरना जारी रहा। किसान नेताओं ने दावा किया कि मिल के 31-32 साल के इतिहास में पहली बार पेराई सत्र के शुभारंभ पर गन्ने की एक भी ट्रॉली नहीं पहुंची। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल और बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक मिल को गन्ने की आपूर्ति नहीं की जाएगी।