{"_id":"6aa2b2ade3e3e949c10e12fb","slug":"video-forest-department-office-sealed-in-ambala-city-for-non-payment-of-property-tax-dues-of-rs-47-lakh-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला सिटी: 47 लाख रुपये का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर वन विभाग का कार्यालय सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला सिटी। बकाया संपत्ति कर की वसूली को लेकर नगर निगम अंबाला ने सख्त रुख अपना लिया है। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कर का भुगतान न करने पर नगर निगम की टीम ने अंबाला सिटी स्थित वन विभाग के कार्यालय परिसर पर सीलिंग की कार्रवाई की है। नगर निगम की इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के अनुसार, वन विभाग पर लंबे समय से 47 लाख रुपये का संपत्ति कर बकाया चल रहा था। निगम द्वारा संबंधित विभाग को बकाया राशि जमा करवाने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन तय सीमा के भीतर कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद निगम की रिकवरी टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग कार्यालय के मुख्य गेट को सील कर दिया। वहीं वन विभाग को सील करने के बाद नगर निगम की टीम सिंचाई विभाग के कार्यालय भी पहुंची, मगर यहां अधिकारियों समय ले लिया। ऐसे में यहां कार्रवाई को रोक दिया गया।

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