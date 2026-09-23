Ambala News: शिव विवाह और अघोरी नृत्य ने मोहा भक्तों का मन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी के दयाल बाग स्थित राजा के पंडाल में शिव गणेश मित्र मंडल ने एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान शिव विवाह का मनभावन गुणगान हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए।शिव पुरोहित रघुबीर जंगम की टीम ने शिव विवाह की महिमा का ओजस्वी गुणगान प्रस्तुत किया। पंडाल में मौजूद संगत ने इसे ध्यान से सुना। शिव विवाह के बाद रात्रि 12 बजे अघोरी नृत्य का भव्य मंचन शुरू हुआ। आयोजकों द्वारा पहली बार इसका मंचन करवाया गया था। श्रद्धालु सुबह दो बजे तक शिव-पार्वती के प्रिय अघोरी नृत्य का दर्शन करते रहे। अधिवक्ता मान सिंह काकरान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की और शिव विवाह के साक्षी बने।प्रसाद वितरण कियाअघोरी नृत्य के बाद संगत के लिए गरमा-गरम चाय, समोसे और ब्रेड पकौड़ों का प्रसाद वितरित किया गया। अगले दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रात्रि में महाआरती के बाद भी प्रसाद बांटा गया। इस दौरान भक्त कतारों में खड़े होकर धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते और दर्शन पाते नजर आए।